В Москве пенсионер отдал телефонным мошенникам почти 35 млн рублей

77-летний москвич стал жертвой телефонных мошенников, которые действовали по привычной схеме. Сначала пенсионеру позвонил человек, представившийся заместителем директора компании, где раньше тот работал, затем другие люди убедили его перевести деньги на «безопасный счет». В итоге мужчина потерял почти 35 млн рублей, сообщили в столичной прокуратуре .

Злоумышленник, представившийся пенсионеру замдиректора компании, напугал свою жертву историей про утечку личных данных. После этого другой мошенник, притворившийся сотрудником силовых структур, продолжил обман. Он убедил пенсионера, что его деньги в опасности и нужно срочно перевести все сбережения на «безопасный счет».

Поверив обманщикам, пожилой человек даже купил новый телефон по их указанию. По этому телефону он рассказал мошенникам обо всех своих счетах и сбережениях, следуя их инструкциям. В результате аферисты похитили почти 35 млн рублей.

По указанию мошенников пенсионер забрал все свои сбережения: снял деньги со счетов и собрал наличные в рублях и валюте, которые хранил дома. Затем он передал все курьерам, которые должны были якобы положить деньги на безопасный счет. Для передачи средств использовалось кодовое слово. Тверская межрайонная прокуратура следит за поиском преступников.

«Настоящие сотрудники банков, государственных и правоохранительных органов никогда не просят граждан снимать денежные средства, переводить их на якобы безопасные счета. Сотрудники банков никогда не присылают за наличностью курьеров, никакие банковские документы через третьих лиц также не передаются! Так поступают только мошенники», — напомнили в столичной прокуратуре.