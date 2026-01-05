В Москве оцепили двор из-за возможной взрывчатки под колесом автомобиля
Фото - © Svet / Фотобанк Лори
В московском районе Свиблово двор оцепили из-за обнаружения подозрительного предмета, предположительно, взрывного устройства, размещенного под автомобилем, сообщает Mash.
Предмет заложили между левым колесом и бампером отечественного автомобиля Lada Priora.
Подозрительный запах учуяла собака частного кинолога, после чего начала лаять. Мужчина обратился в правоохранительные органы.
В настоящее время на месте работают кинологи. Также выехала группа взрывотехников. Сотрудники полиции устанавливают личность владельца российской легковушки.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.