В Москве осудили директора школы, заказавшую жену своего любовника-депутата

В Москве директора школы осудили по делу о заказном убийстве жены депутата

В Москве директор частной школы Василиса М. приговорена судом к 9 годам лишения свободы за покушение на убийство женщины, которая, по данным следствия, была женой ее любовника-депутата. Осужденной предстоит отбывать наказание в колонии общего режима, сообщает kp.ru .

Следователи считают, что женщина уговорила своих бывших воспитанников Николая Ф. и Ирину П. расправиться с супругой депутата Михаила Х., к которому питала романтические чувства.

Ученики выследили жертву и изрезали ее ножом. Пострадавшую доставили в реанимацию, после чего она долгое время находилась под наблюдением врачей.

Расследование дела длилось почти 4,5 года. Около 2,5 лет Василиса провела в следственном изоляторе.

В России один день нахождения в СИЗО зачитывается как 1,5 дня в колонии общего режима. Теперь фигурантке осталось провести в заключении порядка 5,5 лет.