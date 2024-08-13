В Москве на трамвайных путях столкнулись два автомобиля Происшествия сегодня в 18:50

В Москве на трамвайных путях произошло ДТП с участием двух автомобилей, из-за чего менялись маршруты некоторых трамваев, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

ДТП произошло на улице Кожевнический Вражек (в районе остановки «Новоспасский мост»). Там на путях столкнулись два автомобиля. О пострадавших информации нет. Из-за аварии задерживались трамваи № А и 38. Маршруты временно менялись. Вскоре после ДТП движение трамваев было оперативно восстановлено.