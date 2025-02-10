В Москве на пожаре в жилом доме спасли девять человек

В жилом доме на улице Вавилова в Москве произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России, в квартире на втором этаже загорелись личные вещи и мебель.

С помощью спасустройств удалось спасти со второго этажа пять человек, еще четыре — с вышележащих этажей. Все они переданы врачам.

Пожар ликвидирован на 20 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 39 спасателей и десять единиц техники.

Ранее огонь вспыхнул в Николаевских банях на Железнодорожной улице. Он охватил площадь в 100 «квадратов».