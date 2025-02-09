Площадь пожара в Николаевских банях в Химках составляет 100 «квадратов»
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В подмосковных Химках пожарные тушат возгорание в банном комплексе. Огонь охватил 100 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Пожар произошел в Николаевских банях, расположенных на Железнодорожной улице. Данных о количестве пострадавших нет.
К тушению огня привлекли 28 сотрудников МЧС, задействованы 7 единиц техники.
Ранее в Сети опубликовали видео пожара в Николаевских банях. На записи заметно, что огонь вырывается из окон банного комплекса.