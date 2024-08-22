сегодня в 16:16

В Москве на Новосходненском шоссе загорелся пассажирский автобус

В столице на Новосходненском шоссе в районе дома № 78 горит пассажирский автобус. Из-за пожара возникли проблемы с движением в оба направления, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На опубликованных кадрах, снятых из проезжающего мимо автомобиля, видно, что автобус полностью выгорел. В небо валит густой черный дым. Экстренные службы уже работают на месте происшествия.

По информации пресс-службы Минтранса столицы, возгорание произошло в 14:45. Автобус выполнял маршрут № 22 (Клин — Зубово — Соголево). Во время поездки водитель почувствовал запах гари, высадил пассажиров и применил огнетушитель.

Потушить пожар самостоятельно не удалось. Причину возгорания выяснят на технической экспертизе. В салоне находились семь пассажиров, никто не пострадал.