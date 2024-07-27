В Москве мужчина убил сожительницу, ранее жаловавшуюся на домашнее насилие

Житель столицы убил свою 25-летнюю сожительницу, которая ранее жаловалась правоохранителям на насилие в семье, но те дело заводить не стали, сообщает Baza .

Тело Татьяны нашли 24 июля в квартире дома, расположенного в рабочем поселке Киевский.

Девушку перед смертью сильно избили — у нее были сломаны ребра и разорвана селезенка. Она скончалась от внутреннего кровотечения.

26-летний Константин, убивший сожительницу, находился в той же квартире. Он забил Татьяну из-за ревности.

Молодые люди состояли в отношениях около 4 лет. Костя и раньше поколачивал сожительницу, на ее теле часто видели синяки и ссадины.

В этом году Татьяна подавала в правоохранительные органы заявление о домашнем насилии, но его не приняли. Полицейских смутило то, что оба в тот момент были пьяны, а после девушка уже не жаловалась.