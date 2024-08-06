В Москве мужчина толкнул и ограбил 76-летнюю пенсионерку на ходунках

сегодня в 16:03

Суд в Москве арестовал мужчину за нападение и ограбление пенсионерки

Суд арестовал мужчину, который напал и ограбил пожилую женщину на ходунках на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на улице Молодогвардейской. Злоумышленник со спины напал и сбил с ног 76-летнюю женщину, которая передвигалась с помощью ходунков-роллаторов. Затем мужчина похитил сумочку пенсионерки и попытался скрыться с места преступления. Пострадавшей понадобилась помощь медиков.

В сумочке пенсионерки находились 3 тыс. рублей, а преступника задержал неравнодушный мужчина, который стал очевидцем преступления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия).

Столичная прокуратура держит на контроле привлечение фигуранта к уголовной ответственности.