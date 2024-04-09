В Москве мужчина пытался поджечь храм Архангела Михаила

В Зеленограде задержали мужчину за попытку сжечь храм Архангела Михаила

В Зеленограде сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который угрожал поджечь Храм Архангела Михаила, сообщает пресс-служба Росгвардии Москвы.

Сигнал тревоги поступил с одного из охраняемых храмов на улице Панфилова. Священнослужитель сообщил, что неизвестный вошел в храм, угрожал физическим насилием и поджогом, а также повредил икону «Неупиваемая Чаша».

Правоохранители задержали нарушителя, которым оказался 37-летним уроженцем Удмуртии, имеющим судимость. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог ясно объяснить причины своего поведения.

Для проведения дальнейшего расследования задержанный был передан сотрудникам полиции.