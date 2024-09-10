В Москве мужчина на станции «Кленовый бульвар» избил ногами пассажира

Прокуратура взяла на контроль дело об избиении пассажира метро в Москве

В Москве на станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии 35-летний мужчина набросился на одного из пассажиров, повалил его на пол и начал пинать ногами, расследование уголовного дела по факту случившегося на контроль взяла прокуратура, сообщает пресс-служба надзорного ведомства столицы .

В отношении 35-летнего злоумышленника возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои». Потерпевшему мужчине потребовалась помощь медиков.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как подозреваемый в преступлении со спины хватает мужчину за плечи, роняет на пол, затем несколько раз бьет ногами.

Рядом с потасовкой находилась женщина, которая старалась остановить драку. Все подробности случившегося выясняются. Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Московского метрополитена.