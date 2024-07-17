В Москве мотоциклист погиб при столкновении с трактором и бетономешалкой

Водитель мотоцикла столкнулся с трактором и бетономешалкой на юго-востоке Москвы. От полученных травм байкер скончался на месте ДТП, сообщает SHOT .

Трагедия произошла в среду вечером на пересечении улиц Донецкой и Перерва в столичном районе Марьино. На перекрестке мотоциклист на скорости влетел в ковш трактора, а затем слетел с байка и ударился об бетономешалку. В результате аварии загорелся мотоцикл, позднее огонь перекинулся на грузовик.

Очевидцы ДТП вызвали скорую помощь и оттащили мотоциклиста от полыхающей бетономешалки. Прибывшим на вызов врачам не удалось спасти пострадавшего.

На месте происшествия работают городские экстренные службы.