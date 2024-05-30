В Москве молодой человек зарезал нового возлюбленного экс-девушки из-за ревности

Молодой человек 1998 года рождения пришел в квартиру на Хорошевском шоссе в столице к своей бывшей девушке, где застал ее с другим. Он напал на соперника, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Из-за ревности агрессор нанес мужчине 1995 года рождения удары ножом. Пострадавший скончался на месте трагедии. Затем на улице злоумышленник напал на бывшую девушку и ранил ее. Увидев прибывших сотрудников силовых структур, молодой человек забежал в магазин, там он напал с ножом на продавщицу.

Две пострадавших были госпитализированы

На месте трагедии работу правоохранителей координирует и. о. Савеловского межрайонного прокурора Федор Хамутовский.

Злоумышленник при задержании оказал сопротивление полицейским и ранил одного из них в плечо. Нападавшего доставили в больницу.

В отношении агрессора возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 (покушение на убийство двух и более лиц), статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).