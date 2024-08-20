В Москве модельное агентство вынуждает парней и девушек брать кредиты и молчать

Несколько парней и девушек стали жертвами модельного агентства, расположенного в Москве в подвальном помещении на Пестовском переулке, 12, их обманом заставили взять кредиты по 240 тысяч рублей и подписанным договором запретили об этом рассказывать, сообщает Telegram-канал SHOT .

По словам одной из потерпевших, сотрудники модельного агентства EDEN TALENT AGENCY через соцсети находят своих жертв. Во время тестового кастинга они нахваливают парней и девушек, затем делают уникальное предложение о развитии карьеры за рубежом, подсовывают договоры на 13 страниц, а пока будущие манекенщики его читают — за их спиной оформляют кредит и заставляют подписать договор «здесь и сейчас», иначе шанс будет упущен.

За 240 тысяч рублей парней и девушек убеждают купить портфолио, которое якобы поможет им построить успешную карьеру. Пострадавшие утверждают, что когда попытались разорвать договор, деньги им никто не собирался возвращать, так как фотосессия для портфолио была проведена.

По данным СМИ, эту же компанию ранее уже закрывали. Она вела деятельность под названием Golden Label.

Директор модельного агентства отказался комментировать ситуацию, сославшись на внутренние регламенты. Сколько всего человек пострадало в результате обманных действий, устанавливается.