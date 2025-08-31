В Москве массовое ДТП спровоцировало пробку почти в 5 километров в сторону МКАД

Вечером 31 августа на Киевском шоссе в Москве в районе улицы Атласова произошла массовая авария. В ДТП попали сразу четыре автомобиля, из-за чего по направлению в сторону МКАД образовалась пробка в 4,8 километра, сообщает столичный Дептранс .

Предварительно известно, что в аварию попали четыре машины. Их марки, а также обстоятельства, при которых транспортные средства столкнулись, устанавливаются.

На месте массовой аварии уже работают оперативные службы. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

Автомобилистов предупреждают, что из-за ДТП образовалась пробка в 4,8 километра. Их просят учитывать ситуацию и выбирать альтернативные пути для движения, чтобы не усугублять сложившуюся ситуацию.