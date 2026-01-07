сегодня в 20:18

В Москве локализовали пожар в 300 «квадратов» на заводе «ОДК-Салют»

7 января в Москве загорелся авиационный завод, который делает двигатели для самолетов. Предварительно известно, что огонь вспыхнул на заводе «ОДК-Салют», который входит в госкорпорацию «Ростех», сообщает Telegram-канал «112» .

Что именно стало причиной ЧП, сейчас устанавливают специалисты. На месте уже работают спасатели.

Согласно данным от источника в экстренных службах, внутри производственного корпуса на проспекте Буденного горит технологическое оборудование.

На момент публикации заметки сотрудникам МЧС РФ удалось локализовать горение на площади 300 квадратных метров. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

