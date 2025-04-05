В Москве автомобиль врезался в столб и создал затор на двух полосах движения

На Симферопольском шоссе в районе дома № 14А водитель легкового автомобиля не справился с движением и врезался в мачту городского освещения. Из-за этого на дороге образовался затор, сообщили в столичном Дептрансе .

В настоящее время из-за того, что легковушка влетела в столб, движение в сторону Москвы затруднено сразу по двум из трех полос движения. Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные дороги, чтобы не терять время и не усугублять ситуацию.

Что стало причиной аварии, устанавливается. На месте ДТП работают оперативные службы.

Информация о пострадавших в этой аварии пока не поступала.