В Москве льдина пробила электромобиль Tesla сотрудника аппарата Госдумы

В Москве льдина пробила электромобиль Tesla, который принадлежит сотруднику аппарата Госдумы. Теперь автовладелец намерен взыскать около 1 млн рублей с управляющей компании, сообщает Baza .

Инцидент произошел в столичном районе Щукино. Павел оставил электромобиль у подъезда, а утром столкнулся с внеплановым подарком от оттепели. Ледяная глыба с крыши упала прямо на панорамное стекло его машины. На «Тесле» пробило крышу, все стекло пошло трещинами.

На опубликованных кадрах видно, как ледяная глыба падает с крыши многоэтажки на крышу электрокара. Затем владелец демонстрирует поврежденную панорамную крышу и осколки в салоне машины.

Ждать запчасти для машины придется очень долго, так как заказать их можно только из‑за рубежа. По словам владельца, Tesla была единственной машиной в семье — на ней возили детей на занятия.

Павел винит управляющую компанию и намерен взыскать 500 тыс. рублей на ремонт и еще 250 тыс. в качестве штрафа за нарушение прав потребителя.

Помимо «Теслы», в районе Щукино от падения льда пострадали и другие машины. Однако управа района отказывается брать на себя ответственность, утверждая, что снег падает с козырьков балконов, лоджий и других навесных конструкций, за уборку которых должны отвечать сами жильцы.

