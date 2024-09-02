В Москве курьер доставил продукты девушке-инвалиду и начал к ней домогаться

В Москве 22-летний курьер приехал к девушке-инвалиду и начал к ней приставать

В Москве девушка-инвалид первой группы едва не стала жертвой насилия со стороны курьера, который привез продукты и начал к ней приставать, уложив ее на кровать и при этом раздевшись, сообщает Telegram-канал Baza .

Девушку спасла ее мать, которая находилась в соседней комнате. Потерпевшая смогла вырваться из рук злоумышленника, зашла в комнату матери, но не смогла сказать ни слова. Когда женщина вышла посмотреть, что происходит, она обнаружила курьера со спущенными штанами и возбужденным половым органом.

Жительницы столицы сумели вытолкать из квартиры извращенца. Позже девушка рассказала, что мужчина начал к ней приставать еще на лестничной площадке, затем затащил в квартиру, уложил на кровать и пытался целовать.

Позднее выяснилось, что москвичку с особенностями развития домогался 22-летний гражданин Таджикистана, который не зарегистрирован в России должным образом.