сегодня в 17:17

В Москве из-за ветра упала остановка на Южной улице

В столице из-за девятибалльного шторма остановку перевернуло на Южной улице, а еще вырвало дверь пункта выдачи заказов Wildberries, сообщает SHOT.

Помимо этого, в Москве несколько деревьев упало на авто в разных районах.

Сейчас столичные кафе убирают летние веранды. Также в городе из-за непогоды не работают парки и зоопарк.

В ближайшие часы в столице ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду.

В течение всего дня в пятницу, 19 апреля, в Москве будет бушевать стихия. Местами пройдут ливни и грозы, а порывы ветра достигнут 23 метров в секунду.