В Москве из-за дымовых шашек эвакуировали университет природообустройства

сегодня в 09:58

В Московском государственном университете природообустройства (МГУП) эвакуировали порядка 100 человек из-за обнаруженных дымовых устройств, ошибочно идентифицированных как взрывное устройство. На месте работают оперативные службы, сообщает Mash .

Предварительно известно, что на втором ярусе здания, в подсобном помещении, сотрудница клининговой службы обнаружила пакет. Внутри оказались дымовые шашки, что стало причиной паники и последующей эвакуации примерно 100 работников и учащихся.

В данный момент представители правоохранительных органов проводят дополнительную проверку, чтобы подтвердить содержимое пакета и убедиться, что это именно дымовые шашки.

По оперативной информации, никто не пострадал.

