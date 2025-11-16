В Москве из-за дымовых шашек эвакуировали университет природообустройства
Фото - © Фотобанк Лори
В Московском государственном университете природообустройства (МГУП) эвакуировали порядка 100 человек из-за обнаруженных дымовых устройств, ошибочно идентифицированных как взрывное устройство. На месте работают оперативные службы, сообщает Mash.
Предварительно известно, что на втором ярусе здания, в подсобном помещении, сотрудница клининговой службы обнаружила пакет. Внутри оказались дымовые шашки, что стало причиной паники и последующей эвакуации примерно 100 работников и учащихся.
В данный момент представители правоохранительных органов проводят дополнительную проверку, чтобы подтвердить содержимое пакета и убедиться, что это именно дымовые шашки.
По оперативной информации, никто не пострадал.
