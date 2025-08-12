В Москве из-за ДТП на МКАД образовался затор

Вечером 12 августа на 36-м километре МКАД после съезда № 35А произошла авария, которая спровоцировала пробку. Автомобилистов просят учитывать ситуацию при построении маршрута для движения, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

Предварительно известно, что на участке, следующим за съездом № 35А, произошло ДТП. Однако какое количество машин, а также по какой причине столкнулись — не уточняется.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало. На месте ДТП работают оперативные службы.

Специалисты столичного Дептранса просят автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, так как любая ошибка может привести к непоправимым последствиям. В районе аварии образовался затор, поэтому водителям рекомендуют выбирать альтернативные пути для движения.