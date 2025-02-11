В Москве госпитализирована звезда «Чародеев» Васильева, уходившая в монастырь
SHOT: в Москве госпитализирована звезда фильма «Чародеи» Васильева
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Актриса фильмов «Чародеи» и «Черная молния» Екатерина Васильева вызвала скорую помощь в свою московскую квартиру. Она жаловалась на сильные боли в животе, сообщает SHOT.
У 79-летней народной артистки РСФСР обострился панкреатит. При осмотре врачи выявили у нее воспаление поджелудочной железы, которое может привести к опасным осложнениям.
После приема Васильева решила лечиться на дому и придерживаться рекомендаций докторов.
Несколько лет назад народная артистка перестала сниматься в фильмах. В 2021 году Васильева ушла в монастырь и приняла постриг.
Ранее у 95-летнего актера Олега Стриженова случился инфаркт мозга, его экстренно госпитализировали.