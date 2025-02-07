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У актера из «Звезды пленительного счастья» Стриженова случился инфаркт мозга

У 95-летнего народного артиста СССР Олега Стриженова случился ишемический инсульт, или инфаркт мозга. Актера экстренно госпитализировали, сообщает SHOT .

При ишемическом инсульте происходит острое нарушение мозгового кровообращения.

Медикам удалось стабилизировать состояние пациента, а затем артист находился под присмотром докторов порядка одного месяца.

Его сын, актер, кинорежиссер и сценарист Александр Стриженов рассказал, что сейчас со знаменитым артистом все хорошо.

«Человек не бывает здоров в 95 с половиной лет, он жив и проходит плановые разные обследования», — уточнил Стриженов.

Олег Стриженов, кроме фильма «Звезда пленительного счастья», известен зрителям своими ролями в кинолентах «Белые ночи», «Овод», «Мой любимый клоун», «Пиковая дама», «Юность Петра», «Его звали Роберт».