В Москве горит «Страна которой нет»

Ресторан Аркадия Новикова «Страна которой нет» загорелся в центре Москвы

Ресторан Аркадия Новикова «Страна которой нет» загорелся в центре Москвы. Посетителей и сотрудников заведения эвакуировали, сообщает 112 .

ЧП произошло в среду вечером по адресу: Охотный ряд, дом № 2. По предварительным данным, возгорание произошло в вытяжке ресторана.

На опубликованных кадрах видно, как на месте происшествия работают экстренные службы. Сотрудники МЧС осматривают крышу здания с помощью пожарного автоподъемника.

К настоящему моменту информации о пострадавших нет.

