В Москве горит «Страна которой нет»
Ресторан Аркадия Новикова «Страна которой нет» загорелся в центре Москвы. Посетителей и сотрудников заведения эвакуировали, сообщает 112.
ЧП произошло в среду вечером по адресу: Охотный ряд, дом № 2. По предварительным данным, возгорание произошло в вытяжке ресторана.
На опубликованных кадрах видно, как на месте происшествия работают экстренные службы. Сотрудники МЧС осматривают крышу здания с помощью пожарного автоподъемника.
К настоящему моменту информации о пострадавших нет.
