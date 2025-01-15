В Москве горел 47-этажный жилой дом
Сотрудники МЧС потушили пожар в 47-этажном жилой доме в Москве
Сотрудники МЧС потушили пожар в 47-этажном жилой доме на северо-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе ведомства.
На шестом этаже высотки по адресу Новодмитровская улица, дом 2, корпус 7 загорелись личные вещи и мебель, сказано в сообщении.
Самостоятельно здание покинули восемь человек, их осматривают медики.
Возгорание ликвидировано.
Ранее в Москве пожарные потушили возгорание в металлическом ангаре.