В Москве годовалая девочка съела забытый мамой гашиш. Ребенка госпитализировали

В Москве годовалая девочка попала в больницу с отравлением наркотиками

Годовалая девочка попала в одну из столичных больниц с отравлением наркотическим средством — она разжевала забытый мамой гашиш, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел накануне вечером в квартире в Ташкентском переулке. Женщина заметила, что ее ребенок что-то жует, и вытащила у него изо рта «дольку» гашиша. Оказалось, что девочка нашла наркотик на подоконнике.

Вскоре малышка стала плохо себя чувствовать, и мать повезла ее в больницу.

Женщина даже не стала скрывать, что периодически употребляет наркотики. Она объяснила это тем, что ей сложно справляться с ребенком одной, пока супруг участвует в спецоперации.