Названы 10 акций которые принесли россиянам наибольшую прибыль

«РБК Инвестиции» составили топ-10 самых подорожавших акций компаний на Московской бирже в I половине текущего года.

В первом полугодии стоимость десятки лучших акций выросла в среднем на 46,06%. Диапазон колебаний составил от 29,99% до 79,46%.

Так, в топ-10 вошли ценные бумаги VEON, СПБ Биржи, «Россети Северо-Запад», «Россети Волга», «Россети Центр и Приволжье», ВТБ, «ТНС энерго Кубань», «Апри», «Ставропольэнергосбыта» и «Полюса».

Ранее стало известно, что на российском рынке появились инвестиционные полисы с привязкой к динамике курса биткоина. По мнению эксперта, это первый шаг к легализации криптовалют в России, а также к дальнейшему расширению линейки инвестиционных решений для разных категорий клиентов.