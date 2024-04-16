В Москве этническая группа вымогателей пыталась нажиться на строительстве

УФСБ России по Москве и Московской области совместно с ГУ МВД России по Москве пресекли деятельность преступной этнической группы, которая вымогала у руководителя строительной организации несуществующий долг, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники ФСБ вместе с полицейскими установили, что заместитель директора коммерческой организации должен был курировать строительство здания в Московской области. С руководством строительной организации они устно договорились, что кроме ежемесячных выплат куратор проекта после сдачи объекта получит 25% от чистой прибыли.

Через некоторое время на этапе строительства мужчина потребовал выплатить 25% раньше сдачи объекта, но получил отказ с последующим увольнением. После этого он обратился за помощью к преступной этнической группе с целью выбить несуществующий долг у руководителя строительной организации.

Злоумышленники требовали не только проценты, но и 30 млн рублей за якобы оказанное ими содействие в получении разрешения на строительства. После этого директор строительной компании обратился за помощью к стражам порядка.

Преступную группу удалось задержать во время передачи им 5 млн рублей под контролем ФСБ. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по статье о вымогательстве. Фигурантов дела на время следствия заключили под стражу.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, как нужно себя вести, если кто-то требует взятку. Своевременное заявление в правоохранительные органы о вымогательстве может уберечь от уголовной статьи.