В Москве дошкольник получил черепно-мозговую травму из-за агрессии воспитательницы

Мама малыша рассказала, что мальчику было сложно адаптироваться к садику, поэтому в группе он часто капризничал и плакал.

Несколько дней назад ее сын пожаловался на сильную боль в голове. Родительница начала его расспрашивать, тогда он рассказал, что воспитательница сначала ругалась на него, а затем столкнула со стула. При падении мальчик больно ударился головой об пол. Также он поделился, что педработник сильно ударила его по щеке.

Тогда мама отвезла сына в детскую поликлинику. У мальчика выявили сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшего положили в больницу.

Женщина обратилась в полицию. По данному факту начата проверка.