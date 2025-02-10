В Москве девушка из клуба разбила BMW парня, пока тот платил на АЗС
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Москвич решил похвастаться перед девушкой из клуба своим автомобилем BMW. Пока он заправлялся, новая знакомая села за руль, угнала машину и тут же попала в ДТП, сообщает Baza.
Известный музыкальный продюсер Егор познакомился с Софией в одном из московских клубов 30 января. Девушка понравилась ему, и тогда москвич решил обворожить ее еще больше, прокатив на своем BMW.
Пара отправилась кататься по городу, а между делом заехала на заправку. Пока Егор расплачивался за бензин, девушка села за руль автомобиля и уехала в неизвестном направлении.
Вернувшись, мужчина не застал свою машину стоимостью 4,5 млн рублей. Он начал переживать, а уже спустя несколько минут ему позвонили из полиции.
Оказалось, что София проехала около 3,5 км и попала в ДТП, разбив дорогую иномарку. При этом у девушки не было водительских прав.
Сейчас москвичу предстоит ремонтировать автомобиль. Работы обойдутся ему в 1 млн рублей.
Ранее автомобиль BMW столкнулся с такси в Москве. Один человек погиб.