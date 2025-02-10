В Москве девушка из клуба разбила BMW парня, пока тот платил на АЗС

Москвич решил похвастаться перед девушкой из клуба своим автомобилем BMW. Пока он заправлялся, новая знакомая села за руль, угнала машину и тут же попала в ДТП, сообщает Baza .

Известный музыкальный продюсер Егор познакомился с Софией в одном из московских клубов 30 января. Девушка понравилась ему, и тогда москвич решил обворожить ее еще больше, прокатив на своем BMW.

Пара отправилась кататься по городу, а между делом заехала на заправку. Пока Егор расплачивался за бензин, девушка села за руль автомобиля и уехала в неизвестном направлении.

Вернувшись, мужчина не застал свою машину стоимостью 4,5 млн рублей. Он начал переживать, а уже спустя несколько минут ему позвонили из полиции.

Оказалось, что София проехала около 3,5 км и попала в ДТП, разбив дорогую иномарку. При этом у девушки не было водительских прав.

Сейчас москвичу предстоит ремонтировать автомобиль. Работы обойдутся ему в 1 млн рублей.

Ранее автомобиль BMW столкнулся с такси в Москве. Один человек погиб.