Автомобиль BMW столкнулся с такси в Москве. Один человек погиб
Человек погиб в результате аварии с участием BMW и такси в Москве
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В Москве произошло ДТП с участием автомобиля BMW и такси. В результате один человек погиб, еще один пострадал, сообщает РЕН ТВ.
Дорожная авария произошла на Волгоградском проспекте. Из-за столкновения одна из машин перевернулась.
На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее подростки на BMW влетели в столб в Подмосковье. 21-летний водитель скончался на месте, пассажира госпитализировали.