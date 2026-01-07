В Москве девушка чуть не умерла из-за мандарина в новогоднюю ночь

В Москве девушка проглотила целый мандарин и чуть не умерла

20-летняя москвичка отмечала Новый год в компании приятелей, когда те предложили ей необычное состязание — попробовать целиком съесть мандарин. Девушка согласилась, но во время проглатывания цитрусового перекрыла им свои дыхательные пути и чуть не умерла, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что после того, как девушка проглотила целый мандарин, цитрус застрял в горле, и она начала задыхаться. Присутствовавшие на вечеринке друзья немедленно бросились оказывать помощь пострадавшей. В ходе спасательных действий товарищи, находившиеся в нетрезвом состоянии, допустили ошибку — один из них сломал девушке ребро.

Несмотря на травму, экстренные меры оказались результативными: мандарин удалось извлечь, и жизнь москвички была спасена.

После этого девушку госпитализировали. Врачи диагностировали у пострадавшей сломанное ребро и острое удушье.

