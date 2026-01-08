В Москве Деда Мороза схватил инсульт во время детского утренника

сегодня в 10:31

Аниматора в костюме Деда Мороза госпитализировали с детского утренника в Москве

В Москве у аниматора в костюме Деда Мороза случился инсульт во время детского утренника. Мужчину госпитализировали, сообщает Baza .

Аниматор, выступавший в роли Деда Мороза, внезапно почувствовал себя плохо. Несмотря на ухудшение самочувствия, он старался не омрачать праздник детям. Вскоре у 46-летнего мужчины появилась резкая слабость, частично парализовало лицо, и он начал терять координацию.

По словам очевидцев, дети решили, что Дед Мороз начал плавиться из-за жары, и попытались его охладить его льдом.

Прибывшие на вызов медики госпитализировали аниматора. В больнице мужчине поставили диагноз инсульт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.