В Москве армянский волкодав загрыз двух собак и напал на девочку

В московском районе Митино крупная собака породы гампр, также известная как армянский волкодав, напала на пятерых псов и школьницу. В итоге два питомца погибли, а хозяин агрессивного животного даже не извинился и отказался оплачивать ущерб, утверждает «Москвач» со ссылкой на местных жителей и кадры с места события.

Происшествие случилось 29 августа. Во время прогулки армянский волкодав набросился на таксу и еще одну собаку и загрыз их насмерть. После этого агрессивное животное набросилось еще на трех псов и девочку, проходившую рядом вместе со своим питомцем. Школьница получила легкие травмы, пока защищала свою собаку породы спаниэль.

«После всего случившегося гампр с окровавленной мордой лег на детской площадке и ждал, пока его не забрал хозяин», — сообщает Telegram-канал с более чем 5 млн подписчиков.

Местные жители опасаются, что контактировавшие с армянским волкодавом также могут заразиться бешенством. По их словам, у агрессивной собаки нет документов о вакцинации.