В Москве арестован беглый американский бизнесмен, разыскиваемый Интерполом

В Москве провели задержание 74-летнего беглого бизнесмена из Соединенных Штатов Брайана Букера Нельсона. Его разыскивает Интерпол, полиция Панамы и США, сообщает Baza .

Сотрудники правоохранительных органов провели задержание Нельсона 12 декабря на Варшавском шоссе. Выяснилось, что мужчину ищут за мошенничество.

В розыск американца подали в Интерполе Панамы. Московские правоохранители поделились с коллегами информацией о том, что им удалось задержать Нельсона. В РФ у него была временная регистрация.

Нельсон — беглый бизнесмен из Соединенных Штатов. До 2016 года он проживал во Флориде и занимался управлением фирмой, продающей какао.

Компания располагалась в Венесуэле и была весьма успешной. Часть дохода Нельсон пытался скрыть от американской налоговой. Так, в 2008–2010 годах мужчина не декларировал несколько млн долларов на счетах в панамских и швейцарских банках.

Через некоторое время американские налоговики начали присматриваться к Нельсону и его делам. В 2016 году мужчине пришлось бежать из США — его обвиняли в подделке деклараций и утаивании информации о счетах в банках других государств.

За совершенные преступления Нельсона могут посадить в тюрьму на пять лет и оштрафовать на 250 тыс. долларов. Он был объявлен в международный розыск.

В октябре 2019 года мужчину арестовывали в Москве. В апреле 2024 года его снова задержали в Санкт-Петербурге. Но в обоих случаях бизнесмена отпускали.

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