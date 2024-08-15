Приморские полицейские задержали разыскиваемого Интерполом литовца

В Приморье задержали обвиняемого в насилии своих дочерей литовца

В Приморье полицейские задержали обвиняемого в сексуальном насилии против своих дочерей гражданина Литвы, говорится в сообщении « МВД Медиа ».

«В период с 2018 по 2024 год мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух своих несовершеннолетних дочерей», — сказано в сообщении.

50-летний литовец сбежал от уголовного преследования в Россию. Его объявили в международный розыск по каналам Интерпола.

Иностранец заключён под стражу, он может быть экстрадирован в Литву, уточняется в сообщении.