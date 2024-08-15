Приморские полицейские задержали разыскиваемого Интерполом литовца
В Приморье задержали обвиняемого в насилии своих дочерей литовца
В Приморье полицейские задержали обвиняемого в сексуальном насилии против своих дочерей гражданина Литвы, говорится в сообщении «МВД Медиа».
«В период с 2018 по 2024 год мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух своих несовершеннолетних дочерей», — сказано в сообщении.
50-летний литовец сбежал от уголовного преследования в Россию. Его объявили в международный розыск по каналам Интерпола.
Иностранец заключён под стражу, он может быть экстрадирован в Литву, уточняется в сообщении.