В Москве арестовали водителя, устроившего два ДТП во время погони

В Москве арестовали водителя, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителей власти и совершении двух ДТП во время погони, сообщает ГСУ СК России по столице.

Согласно версии следствия, 6 января экипаж ППС прибыл к дому на Люблинской улице для задержания хулигана. Стражи порядка попросили мужчину предъявить документы, однако он отказался и попытался скрыться на автомобиле. В ходе погони вблизи Москворецкой набережной полицейские догнали злоумышленника и попытались открыть водительскую дверь, однако мужчина начал движение и совершил столкновение с другим автомобилем.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Фигуранту предъявлено обвинение.

По ходатайству следствия суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

