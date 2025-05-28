В Москве агрессивный мужчина напал на игумена Евмения во время презентации книги

Епископ Русской православной старообрядческой церкви Евмений стал жертвой нападения в одном из книжных магазинов в Москве на Мясницкой улице, где проводилась презентация его новой книги. Неизвестный ворвался в помещение с криками и начал кулаками бить игумена по голове, сообщает SHOT .

Игумен Евмений пострадал 28 мая. Неадекватный мужчина, который, по словам очевидцев, был вооружен предметом, похожим на нож, ворвался на презентацию книги, начал выкрикивать что-то невнятное про православие и про то, что Евмений выдает себя не за того, кем является. После этого он начал кулаками избивать игумена.

Присутствующие на презентации новой книги игумена задержали злоумышленника, вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь. Медики уже осмотрели Евмения, он получил серьезные травмы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Игумен Евмений — известный православный писатель и философ, который является духовным руководителем реабилитационного центра «Отчий Дом», также работает в миссионерском отделе Московского патриархата РПЦ и Синодальном отделе по взаимодействию с ВС РФ.