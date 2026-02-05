В Москве 10 пациентов частного дома престарелых попали в больницу с инфекцией

Десять постояльцев частного дома престарелых в Москве попали в больницу с инфекцией. Прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба столичного ведомства.

Предварительно, с 3 по 5 февраля 10 пожилых постояльцев частного пансионата в селе Красная Пахра были госпитализированы в медучреждение с признаками инфекционного заболевания. На момент прибытия сотрудников прокуратуры в пансионате находились персонал и более 150 постояльцев.

Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств заболевания постояльцев частного пансионата. Материалы направлены следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

