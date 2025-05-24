В московском тоннеле Mercedes влетел в КамАЗ, двое погибли, один пострадавший

В ночь на 24 мая в Москве произошло смертельное ДТП внутри тоннеля на проспекте Маршала Жукова. Водитель автомобиля марки Mercedes не справился с управлением и врезался в грузовик. В итоге два человека погибли на месте, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

На опубликованных ведомством кадрах видно, как автомобиль Mercedes на большой скорости ехал по тоннелю, но в какой-то момент врезался в КамАЗ. Другие участники движения тут же сбросили скорость.

В итоге водитель иномарки и его пассажирка получили смертельные травмы. Еще один человек получил травмы. От Mercedes практически ничего не осталось, от удара автомобиль превратился в груду металла. У грузовика, судя по фото, минимальные повреждения передней части.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются в рамках доследственной проверки, которая находится на прокурорском контроле.

Ранее в Подмосковье произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса. В результате этой аварии погибли женщина и ее 9-летний сын. Еще восемь человек травмировались. Следователи задержали подозреваемого, который нарушил правила и допустил роковое столкновение трех машин.