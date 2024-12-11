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В московском суде умер мужчина во время суда с соседями

В Преображенском суде Москвы 11 декабря во второй половине дня внезапно скончался 60-летний мужчина, который выступал в качестве истца, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Внезапно умерший мужчина судился с соседями, которые требовали с него возмещения ущерба за причинение вреда их имуществу.

В какой-то момент истец почувствовал себя плохо. Сотрудники суда вызвали скорую помощь, но прибывшие на место медики оказались бессильны.

Предварительно, у москвича остановилось сердце. Точную причину смерти 60-летнего горожанина установят в ходе специальной экспертизы.