В московском суде умер мужчина во время суда с соседями
В Преображенском суде Москвы 11 декабря во второй половине дня внезапно скончался 60-летний мужчина, который выступал в качестве истца, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Внезапно умерший мужчина судился с соседями, которые требовали с него возмещения ущерба за причинение вреда их имуществу.
В какой-то момент истец почувствовал себя плохо. Сотрудники суда вызвали скорую помощь, но прибывшие на место медики оказались бессильны.
Предварительно, у москвича остановилось сердце. Точную причину смерти 60-летнего горожанина установят в ходе специальной экспертизы.