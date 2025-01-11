В московском Кунцеве мужчина с психическим расстройством взорвал жилинспекцию
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Жители московского района Кунцево услышали мощный взрыв в одном из домов на улице Полоцкой. Оказалось, что это один из местных жителей, у которого диагностировано психическое расстройство, взорвал петардой жилищную инспекцию, пишет SHOT.
Предварительно установлено, что злоумышленник забросил в помещение жилищной инспекции, расположенной на первом этаже многоквартирного дома, мощную петарду. Взрывная волна выбила окна, из сотрудников никто не пострадал, так как в момент происшествия внутри помещения никого не было.
По словам местных жителей, данный мужчина постоянно совершает хулиганские поступки и мешает их спокойствию.
В настоящее время со злоумышленником работают стражи порядка.