сегодня в 11:21

В московском Кунцеве мужчина с психическим расстройством взорвал жилинспекцию

Жители московского района Кунцево услышали мощный взрыв в одном из домов на улице Полоцкой. Оказалось, что это один из местных жителей, у которого диагностировано психическое расстройство, взорвал петардой жилищную инспекцию, пишет SHOT .

Предварительно установлено, что злоумышленник забросил в помещение жилищной инспекции, расположенной на первом этаже многоквартирного дома, мощную петарду. Взрывная волна выбила окна, из сотрудников никто не пострадал, так как в момент происшествия внутри помещения никого не было.

По словам местных жителей, данный мужчина постоянно совершает хулиганские поступки и мешает их спокойствию.

В настоящее время со злоумышленником работают стражи порядка.