106 детей пострадали в ДТП в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с начала года в авариях при переходе проезжей части пострадали 106 детей, 3 из них погибли. В ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах травмы различной степени тяжести получил 41 ребенок, об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В связи с ростом ДТП с пострадавшими детьми-пешеходами и для того, чтобы обратить внимание на данную категорию аварий, поделимся подробностями ДТП, которое произошло в городе Королеве летом прошлого года», — рассказали в ведомстве.

В 17:00 19-летняя девушка, будучи за рулем каршеринга, отвлеклась на разговор с пассажиром и наехала на 11-летнего ребенка, который в это время переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу. Ребенок получил тяжелые травмы, в том числе ушиб головного мозга, и впоследствии был перевезен с помощью санавиации из городской больницы в областной центр материнства и детства в Люберцах. Больше месяца ребенок был в коме в тяжелом состоянии. Но в середине октября пошел на поправку и был выписан.

В результате ДТП ребенок стал инвалидом I группы, и в ближайшие несколько лет будет на домашнем обучении. Девушка-водитель была лишена водительских прав и получила наказание в соответствии с УК РФ в виде условного срока.

В ведомстве отметили, что еженедельно в рамках заседания рабочей группы представители Минтранса и Госавтоинспекции Подмосковья, администраций округов и собственников дорог анализируют ДТП с погибшими и пострадавшими, особое внимание уделяя авариям с участием детей. Рассматриваются обстоятельства каждого ДТП, вырабатываются мероприятия, в том числе оперативные, для повышения безопасности водителей и пешеходов на улично-дорожной сети.

Минтранс Подмосковья призывает водителей быть предельно внимательными при движении в населенных пунктах, заблаговременно снижать скорость в местах притяжения жителей и перед пешеходными переходами. Также рекомендуем родителям минимизировать пребывание детей одних на улице, чаще напоминать им правила безопасности на дороге — особенно то, что сначала следует убедиться в том, что на переходе все водители видят и пропускают, после чего уже переходить проезжую часть.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.