В МИД Грузии призвали родителей увести детей с места проведения митинга

Грузинские силовики призвали убрать детей с акций протеста
Происшествия

Власти Грузии призвали убрать детей с акций протеста из-за насильственных действий манифестантов, сообщает RT.

«На месте собрания и манифестации замечены малолетние дети… Текущие акции много раз вышли за рамки мирного собрания и приняли насильственный характер», — сказано в сообщении.

В Грузии представители оппозиции четвертый день устраивают беспорядки.

Манифестанты забрасывают полицейских коктейлями Молотова, выпускают петарды. Накануне протестующие подожгли здание парламента.