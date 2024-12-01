В МИД Грузии призвали родителей увести детей с места проведения митинга
Грузинские силовики призвали убрать детей с акций протеста
Власти Грузии призвали убрать детей с акций протеста из-за насильственных действий манифестантов, сообщает RT.
«На месте собрания и манифестации замечены малолетние дети… Текущие акции много раз вышли за рамки мирного собрания и приняли насильственный характер», — сказано в сообщении.
В Грузии представители оппозиции четвертый день устраивают беспорядки.
Манифестанты забрасывают полицейских коктейлями Молотова, выпускают петарды. Накануне протестующие подожгли здание парламента.