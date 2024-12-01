В МИД Грузии призвали родителей увести детей с места проведения митинга

сегодня в 23:50

«На месте собрания и манифестации замечены малолетние дети… Текущие акции много раз вышли за рамки мирного собрания и приняли насильственный характер», — сказано в сообщении.

В Грузии представители оппозиции четвертый день устраивают беспорядки.

Манифестанты забрасывают полицейских коктейлями Молотова, выпускают петарды. Накануне протестующие подожгли здание парламента.