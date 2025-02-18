В Миассе неадекват устроил пожар и напал с катаной на сотрудников МЧС

В Челябинской области 35-летний мужчина с катаной напал на пожарных. Предположительно, неадекват находился под действием запрещенных веществ, сообщает Ural Mash .

Инцидент произошел в Миассе. На опубликованных кадрах видно, как мужчина стоит на балконе и размахивает катаной. Затем он в нижнем белье бегает по улице и держится за пах.

Местный житель сначала устроил пожар в собственной квартире, а затем совершил нападение на сотрудников МЧС, которые поднялись к балкону на автолюльки для его спасения. Обезвредить неадевата удалось лишь при помощи 8 человек.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося. Предположительно, владелец квартиры находился под действием наркотиков.