В Междуреченске женщина похищала сыры в ведре и раздавала их прохожим

В Междуреченске полицейские задержали 37-летнюю местную жительницу, которую подозревают в серии краж молочной продукции из супермаркетов. Похищенные сыры и масло женщина раздавала прохожим, сообщает VSE42.Ru .

В полицию с разницей в несколько дней обратились сотрудники двух супермаркетов. Они рассказали о пропаже продуктов с витрин на общую сумму около 10 тыс. рублей.

Участковые установили личность подозреваемой и задержали ее. По данным полиции, женщина складывала сыры и сливочное масло в ведро и выходила из магазина, не оплатив товар. Похищенное она раздавала прохожим на улице.

Правоохранители выяснили, что задержанная может быть причастна еще к 5 аналогичным эпизодам. Ранее женщина уже была судима.

В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до 2 лет лишения свободы.

