В Междуреченске двухлетняя девочка выпала из окна
СК начал проверку после выпадения ребенка из окна в Междуреченске
Фото - © Медиасток.рф
В Междуреченске двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на втором этаже и получила травмы. Следственный комитет организовал доследственную проверку, сообщает Сiбдепо.
По данным СК Кузбасса, несчастный случай произошел в одной из квартир многоквартирного дома. По предварительной информации, девочка осталась без присмотра взрослых, забралась на подоконник, потеряла равновесие и выпала из окна второго этажа.
Ребенка с травмами оперативно госпитализировали. Врачи оказывают необходимую квалифицированную помощь.
Следователи проводят доследственную проверку. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.