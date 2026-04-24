СК начал проверку после выпадения ребенка из окна в Междуреченске

В Междуреченске двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на втором этаже и получила травмы. Следственный комитет организовал доследственную проверку, сообщает Сiбдепо .

По данным СК Кузбасса, несчастный случай произошел в одной из квартир многоквартирного дома. По предварительной информации, девочка осталась без присмотра взрослых, забралась на подоконник, потеряла равновесие и выпала из окна второго этажа.

Ребенка с травмами оперативно госпитализировали. Врачи оказывают необходимую квалифицированную помощь.

Следователи проводят доследственную проверку. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

