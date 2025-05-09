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В Мехико на людей обрушилась строящаяся сцена, есть пострадавшие

При обрушении конструкции сцены в мексиканской столице Мехико пострадали 7 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Milenio.

«На данный момент сообщается о семи пострадавших, двое из которых находятся в состоянии критической тяжести», — говорится в сообщении.

Под сооружением ведутся поисковые работы.

Сцена, расположенная в муниципалитете Густаво Мадеро, была построена к концерту по случаю дня матери.

Ранее в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго обрушилась крыша в ночном клубе Jet Set, когда в заведении находились люди. По предварительным данным, 98 человек погибли.