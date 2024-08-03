В МЧС России привели статистику утонувших в июне и июле

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Более 1 170 человек утонули в июне и июле в России

Более 1 170 человек, в том числе 275 детей, утонули в июне и июле в России, сообщил ТАСС глава МЧС России Александр Куренков.

Этот показатель выше данных аналогичного периода прошлого года.

«Удалось спасти почти полтысячи человек, из них 125 детей», — сказал глава ведомства.

Куренков подчеркнул, что подобные происшествия фиксируются в местах стихийного купания: там где нет спасателей, а водоемы не изучены.

По словам министра, обеспечить работу сотрудников МЧС на каждом водоеме затруднительно.